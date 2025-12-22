Репродуктолог объяснила, когда следует задуматься об ЭКО

Когда пара сталкивается с трудностями зачатия ребенка, встает вопрос о необходимости экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). О том, в каких случаях стоит рассмотреть ЭКО, почему важно не откладывать визит к врачу, сообщила РИАМО врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ольга Майорова.

По словам специалиста, в практике репродуктологов вопрос «Когда пора задуматься об ЭКО?» звучит очень часто. При этом врач отмечает, что это решение требует взвешенного подхода, понимания медицинских показаний и своевременного обращения к врачу.

«Экстракорпоральное оплодотворение — это высокотехнологичный метод лечения бесплодия, при котором оплодотворение происходит вне женского организма. Полученный эмбрион затем переносится в полость матки. ЭКО рассматривается тогда, когда другие способы лечения оказались неэффективны или изначально не подходят пациентам», — пояснила Майорова.

Специалист перечислила основные показания к проведению ЭКО: трубно-перитонеальный фактор, мужской фактор бесплодия, эндометриоз, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), бесплодие неясного генеза, эндокринные нарушения, а также снижение овариального резерва, связанное с возрастом.

Как подчеркнула репродуктолог, время обращения за ЭКО играет очень важную роль — откладывая визит к специалисту, пара теряет самый ценный ресурс. Женщинам до 35 лет следует обратиться к врачу, если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни без контрацепции. После 35 лет этот период сокращается до шести месяцев, поскольку качество и количество яйцеклеток естественным образом уменьшаются.

Мужчинами и женщинам независимо от возраста, консультация специалиста необходима при нерегулярном цикле, отсутствии менструаций, перенесенных операциях на органах малого таза, инфекциях, проблемах со спермограммой и случаях ранней менопаузы в семье.

«Решение об ЭКО — серьезный шаг. Помните, что каждая ситуация уникальна. Современная репродуктология предлагает широкий спектр решений, а своевременное обращение к врачу становится первым и важнейшим шагом на пути к желанной беременности», — подчеркнула репродуктолог.

