Репродуктивное здоровье проверили почти 1,2 тыс женщин в Ленинском округе

В Ленинском городском округе проверить свое репродуктивное здоровье могут жительницы в возрасте от 18 до 49 лет. За 2024 год в Видновский перинатальный центр, путем записи к акушеру-гинекологу через портал госуслуг, регистратуру и колл-центр обратились 1192 жительницы со всего Подмосковья, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Проводим осмотр, берем мазки на флору и онкоцитологию по возрастному уровню. После получения результатов, при необходимости корректируем назначения. Если патологии не выявлено — диспансеризацию завершаем», — приводятся в сообщении слова заведующей женской консультацией Видновского перинатального центра Елены Фроловой.

Пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья могут все, кто прикреплен к медицинской организации и при посещении необходимо при себе иметь полис ОМС по Московской области.

«Пациентка может выбрать любого врача для проверки здоровья. Если возникнет вопрос в дополнительном обследовании, то оправим женщину на второй этап диспансеризации и сделаем УЗИ органов малого таза и молочных желез», — отметила заведующая женской консультацией Видновского перинатального центра Елена Фролова.

Также сообщается, что в Подмосковье более 300 000 человек прошли проверку репродуктивного здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.