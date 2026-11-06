Рентгенолог Чеховской больницы объяснила, как выявить рак легкого

Заведующая отделением лучевой диагностики Чеховской больницы Елена Околелова в рамках Недели профилактики рака органов дыхания рассказала о факторах риска, обследованиях и профилактике рака легкого, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак легкого может годами развиваться без заметных симптомов, поэтому его часто выявляют на поздних стадиях. Основной фактор риска — курение, в том числе пассивное. Вероятность заболевания также повышают контакт с асбестом и другими вредными веществами на работе, загрязнение воздуха.

Врач-рентгенолог Чеховской больницы Елена Околелова отметила, что обследование особенно важно людям старше 55 лет с большим стажем курения, которые продолжают курить или отказались от табака не более 15 лет назад. Метод диагностики следует обсудить с лечащим врачом. Также можно прийти на диспансеризацию в поликлинику на ул. Гагарина, 37А.

«Для скрининга людей из группы риска врач может рекомендовать компьютерную томографию. Флюорография и обычная рентгенография ее не заменяют. Если есть жалобы, обследование подбирают с учетом симптомов», — пояснила Елена Околелова.

При подозрительных изменениях могут потребоваться дополнительные исследования, в том числе бронхоскопия и биопсия. Обратиться к врачу в кратчайшие сроки нужно при затяжном кашле, одышке, боли в груди, необъяснимом снижении веса и повторяющихся инфекциях дыхательных путей.

Самая действенная мера профилактики — отказ от курения. Важно избегать табачного дыма и соблюдать правила безопасности при работе с вредными веществами. Стойкие симптомы требуют обращения к врачу, даже если флюорография пройдена недавно.

Записаться к специалистам Чеховской больницы можно по телефону 122, через региональный портал «Здоровье», инфомат в поликлинике или чат-бота Дениса в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.