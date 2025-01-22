Рентген-кабинет с новым оборудованием открылся после капремонта в Балашихинской больнице

Рентген-кабинет с новым цифровым оборудованием открылся после капремонта в Балашихинской больнице, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Благодаря возможностям современной медицинской техники пациентам здесь смогут выполнять несколько видов рентгенологических исследований: рентгеноскопию, рентгенографию и линейную томографию.

Кабинет расположен в филиале № 2 по адресу: шоссе Энтузиастов, 41. Он рассчитан на три рабочих места — после капитального ремонта здесь выделили отдельную пультовую комнату для рентгенолаборантов. Также предусмотрели санузел для пациентов, который необходим при проведении рентгеноскопических исследований.

«Взамен устаревшему аналоговому оборудованию установили новейший цифровой рентген-аппарат. На нем мы сможем исследовать, в среднем, до 100 человек в сутки. Это в два раза больше по сравнению с техникой предыдущего поколения», — сказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Специалист отметила, что цифровое рентген-оборудование обладает рядом преимуществ. Это более низкая доза радиации для пациента, возможность мгновенного просмотра изображений, улучшенная четкость и контрастность снимков. Кроме того, полученные снимки можно хранить в электронном виде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.