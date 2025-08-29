Ремонт поликлиники Волоколамска завершен

Ремонтные работы во взрослой поликлинике Волоколамской больницы полностью завершены. Проделана колоссальная работа: в рамках Народной программы «Единой России» полностью обновлены кабинеты, заменены коммуникации, установлено новое оборудование и мебель, передает пресс-служба партии.

Поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену. Услуги предоставляются в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в полном объеме. Среди нового оборудования появились лор-комбайн и хирургический стол, что позволит оказывать пациентам современные медицинские услуги на высоком уровне.

Новая мебель уже расставлена по своим местам. Сейчас в здании полным ходом идут заключительные работы по текущей влажной уборке кабинетов и коридоров, чтобы к моменту открытия поликлиника предстала перед посетителями в новом облике.

В ближайшее время также запланировано дооснащение физиокабинета новым оборудованием — аппаратом ультразвуковой диагностики.

«Уже с понедельника врачи возобновят прием пациентов по адресу: г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 16. Теперь жители Волоколамского округа будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях», — рассказала секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Наталья Козлова.

Напоминаем, в рамках Народной программы «Единой России» был сделан капитальный ремонт больницы в селе Осташёво, в январе прошлого года отделение открыло свои двери. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева здесь заменили все инженерные системы, отремонтировали крышу, фасад и фундамент, выполнили внутреннюю отделку, установили новые системы противопожарной защиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.