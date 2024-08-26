Ремонт амбулатории в Космодемьянском закончат в октябре

сегодня в 23:33

В подмосковном Космодемьянском в октябре закончат капитальный ремонт амбулатории, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Строительные работы ведутся полным ходом, и к концу октября 2024 года жители смогут воспользоваться обновленным медицинским учреждением», — сообщил депутат Совета депутатов Рузского городского округа Андрей Рыбальченко.

В здании обновляют фасад, заменили системы отопления, электропроводки, напольного покрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске. Он напомнил, что этот госпиталь построен за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор.