Ремонт амбулатории в Горках-10 в Одинцовском округе завершен на 85%

Текущий ремонт амбулатории в поселке Горки-10 Одинцовского округа выполнен на 85%. Работы планируют завершить до конца февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и главный врач Одинцовской больницы Иван Каприн 13 февраля проверили ход ремонта амбулатории в поселке Горки-10. Работы начались в августе 2025 года и сейчас находятся на завершающей стадии.

Подрядчик завершил устройство бетонных полов, входной группы и замену кровли. Во взрослом отделении обновили стены, потолки и светильники. В настоящее время ведется чистовая отделка детского отделения и монтаж электрики. Оставшиеся внутренние работы планируют завершить до конца февраля. Окраску фасадов выполнят с наступлением теплой погоды.

Амбулатория представляет собой одноэтажную пристройку к дому №9, рассчитанную на 100 посещений в смену. Общая площадь здания — 980 квадратных метров. К учреждению прикреплено 6 800 взрослых и 1 650 детей из поселка Горки-10, села Иславское, деревень Дунино, Горышкино и Папушево. В амбулатории работают три участковых терапевта, два педиатра, стоматолог, гинеколог, а также дневной стационар на две койки, кабинет ЭКГ и процедурная для анализов и вакцинации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.