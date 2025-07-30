Регулярно и равномерно: как правильно пользоваться кремами с SPF?

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, создатель бренда профессиональной космецевтики Наталья Михайлова заявила, что использование кремов с SPF не гарантирует полную защиту от солнца, сообщает MIR24.TV .

«Ни один солнцезащитный крем, даже с SPF 80 или 100, не дает 100% защиты от ультрафиолета. А главное, он не отменяет разумных ограничений по времени пребывания на солнце, особенно в часы пиковой солнечной активности (с 11:00 до 16:00)», — отметила эксперт.

По ее словам, важно наносить такие средства регулярно и равномерно: большинство из них требует обновления каждые 2 часа, особенно после купания или просто обтирания полотенцем.

Использование SPF обязательно, если человек проводит много времени на открытом воздухе, у воды или в горах: в таких местах отраженное излучение может усиливать воздействие ультрафиолета, заключила доктор.