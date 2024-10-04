Регресс близорукости: почему проблемы со зрением возвращаются после коррекции

Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко рассказал, почему после операции по коррекции зрения может снова вернуться близорукость. Такое явление называется регресс близорукости, сообщает «Вечерняя Москва».

«Лазерная коррекция зрения делается с 18 лет, а наш организм растет до 21 года в среднем. У кого-то этот срок больше, у кого-то — меньше. Когда пациент приходит на операцию, как только ему исполнилось 18, первое время зрение после коррекции остается хорошим», — сказал врач.

Однако потом зрение может ухудшиться, так как параметры глаза продолжают меняться, продолжил Сагоненко.

По словам офтальмолога, в такой группе риска находятся люди с изначально сильной близорукостью, минус 7 и более диоптрий. У таких пациентов глаз будет пытаться снова принять свою «исходную форму».

Другая возможная причина ухудшения зрения после операции — кератоконус. Это патологическое состояние, при котором роговица истончается и выпячивается.