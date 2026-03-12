Редкую патологию успешно прооперировали в Видновском перинатальном центре

Врачи гинекологического отделения Видновского перинатального центра провели сложную операцию и помогли 22-летней пациентке с редкой врожденной аномалией развития матки. Благодаря своевременной диагностике и профессионализму специалистов удалось предотвратить серьезные осложнения и сохранить женщине возможность в будущем стать мамой, сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на сотрудников медучреждения.

«Такая патология встречается крайне редко. При развитии беременности в рудиментарном маточном роге может произойти его разрыв, что сопровождается сильным кровотечением и представляет серьезную угрозу для жизни женщины», — сказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.

Аациентка поступила в отделение в экстренном порядке. Во время ультразвукового исследования врачи выявили беременность сроком 12-13 недель, развивающуюся в рудиментарном роге матки. После консультации со специалистами Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Операция прошла успешно. Мы выполнили нижнесрединный разрез и удалили рудиментарный рог, устранив источник возможных осложнений. При этом нам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.

Проведенная операция стала примером высокого уровня медицинской помощи и слаженной работы специалистов: в дальнейшем молодая женщина сможет планировать беременность и выносить здорового ребенка. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно и уже выписана домой.