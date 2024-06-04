Ребенок, весивший 842 грамма при рождении, выписан из Видновского перинатального центра

Беременна жительница Подольска, поступившая в Видновский перинатальный центр с кровотечением на 27 неделе, 3 июня забирала домой свою дочь, которая при рождении весила всего 842 грамма. Ребенок был доставлен на свет путем кесарева сечения и провел около двух месяцев под пристальным вниманием врачей. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Сначала наша дочь проходила лечение и уход в отделении детской реанимации. Затем я сама попала в патологию для новорожденных, где меня научили правильному уходу за моим ребенком», — поделилась мать новорожденной.

Ребенок проходил специальную реабилитацию с использованием методики «First Step» — выхаживание в условиях сухой иммерсии и специальное позиционирование. Под пристальным наблюдением врачей девочка смогла набрать вес и теперь весит 2300 граммов.

Врачи Видновского перинатального центра сообщили, что они продолжат внимательно следить за развитием ребенка в первые три года ее жизни. Реабилитация будет продолжена в отделении катамнеза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.