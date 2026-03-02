Ребенок в Питере засунул пальцы в работающую мясорубку

сегодня в 21:57

В СПбГПМУ прооперировали мальчика, засунувшего руку в электромясорубку

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете прооперировали мальчика, который засунул руку в работающую электромясорубку, сообщает группа «Педиатрический университет | СПбГПМУ» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 28 февраля. При поступлении врачи диагностировали рваные раны и ссадины пальцев. По результатам рентгена выяснилось, что кости не повреждены, пострадали лишь мягкие ткани. Ребенка срочно госпитализировали в микрохирургическое отделение.

Хирурги провели первичную обработку ран и аутодермопластику местными тканями. Операция прошла успешно. Кровоснабжение пересаженных лоскутов требует дальнейшего наблюдения, однако катастрофических последствий, которых можно было ожидать при подобном механизме травмы, удалось избежать.

Предположительно, мальчик успел отдернуть руку, что позволило избежать более серьезных последствий. В настоящее время юный пациент находится под наблюдением медиков. Специалисты контролируют кровоснабжение пересаженных тканей.

