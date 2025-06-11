Ребенок проглотил батарейку: педиатр рассказала, что делать и почему это опасно

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В последние годы участились случаи проглатывания детьми кнопочных батареек, причем последствия становятся все серьезнее, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Особую опасность представляют литиевые элементы питания диаметром 20 мм (CR2032, CR2025, CR2016), которые могут вызвать тяжелые повреждения всего за 2-3 часа», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что батарейки окружают нас повсюду: в часах, игрушках, пультах, электронных термометрах. Дети в возрасте от 1 до 4 лет, особенно мальчики, часто становятся жертвами своего любопытства — они пробуют на вкус блестящие «таблетки».

По словам специалиста, батарейка, попав в организм, вызывает двойное поражение: электрический ожог от короткого замыкания во влажной среде и химический ожог от вытекающего электролита. Симптомы могут отсутствовать первые часы или проявляться рвотой, кашлем, слюнотечением.

Если ребенок проглотил батарейку, необходимо немедленно вызывать скорую помощь, не давать еду и воду, сохранить упаковку от миниатюрного источника энергии.

В качестве профилактики следует хранить батарейки в недоступных для детей местах, выбирать игрушки с винтовыми креплениями отсеков и регулярно проверять устройства с элементами питания.

«При своевременном обращении к врачам батарейку обычно извлекают эндоскопом. Но лучше не допускать таких ситуаций — бдительность родителей может спасти жизнь ребенку», — отметила педиатр.

Важно помнить, что даже разряженная батарейка остается опасной. Необходимо беречь детей от контакта с мелкими элементами питания, заключила Морозова.