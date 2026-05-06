Врач Дарья Елисеева в разговоре с РИАМО предупредила об опасной иллюзии, связанной с отложенным родительством. Она отметила, что в настоящее время эта практика продается как абсолютная страховка, но на самом деле замороженная яйцеклетка — это еще не готовый ребенок.

По словам Елисеевой, с возрастом стареет весь организм, поэтому растут риски преэклампсии, невынашивания беременности и других системных осложнений. Биологические часы невозможно остановить, предупредила врач. Бесконечное откладывание беременности часто заканчивается сбоями при ЭКО и глубоким разочарованием пациентов.

Огромную тревогу у медика вызывает коммерциализация донорства. Елисеева пояснила, что запрос на конкретный фенотип или этническую принадлежность превращает зарождение жизни в выбор товара по каталогу. По мнению Елисеевой, это опасная грань. Стремление сконструировать ребенка с заданными параметрами становится формой скрытой евгеники.

Врач подчеркнула, что цель медицины — рождение здорового человека, а не удовлетворение эстетических амбиций клиента. Ребенок не должен превращаться в кастомизированный проект. Задача врачей, по ее словам, заключается в лечении бесплодия, а не в обслуживании генетического супермаркета.

Елисеева высказала свое мнение на фоне публикации журналом Forbes материала о том, что банки донорской спермы и яйцеклеток в России превратились в самостоятельный и прибыльный бизнес. Выручка крупнейшего независимого игрока «Репробанк» в 2025 году достигла 263,8 миллиона рублей. Его конкурент «Криотоп» заработал 114 миллионов рублей, причем этот показатель вырос почти вдвое за год.

Спрос на услуги биобанков формируют три основных фактора. Во-первых, это тренд на отложенное родительство. Во-вторых, рост числа программ ЭКО. В-третьих, неожиданный нишевый запрос — на материал от доноров конкретных этнических групп. Например, казанский «Криоцит» начинал именно с базы доноров-татар, а петербургская компания NGC поставляет материал в десятки клиник по всей стране.

Доноры яйцеклеток могут получить до 160 тысяч рублей за один цикл. Однако отбор кандидаток очень строгий: из 50–60 претенденток до финала доходят только около десяти. При этом специального закона о биобанкировании в России до сих пор нет — банки сами выстраивают работу в рамках разрозненных нормативных актов.

