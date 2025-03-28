Реанимационное отделение откроется в корпусе подольской больницы в 2025 году

На рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, глава Подольска Григорий Артамонов рассказал про перемены в здравоохранении. В том числе поведал и о планах открытия реанимационного отделения в корпусе больницы городского округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В 2025 году перемены затронут Подольскую областную клиническую больницу. Там откроется реанимационное отделение в хирургическом комплексе №2, расположенном на улице Кирова. Туда закупят множество единиц оборудования, отметил Артамонов.

Также были отремонтированы Подольская областная больница, фельдшерско-акушерский пункт в Железнодорожном, стоматологическая поликлиника в микрорайоне Климовск, амбулатория в Молодежном, взрослое поликлиническое отделение в Климовске и Подольский роддом. Еще закончили капремонт стационара обособленного структурного подразделения №2, расположенного на улице Батырева, добавил глава городского округа.

В 2025 году планируют сделать комплексный ремонт инфекционного корпуса ОСП №5 в микрорайоне Климовск, подчеркнул Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.