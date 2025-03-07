Реаниматологи НИКИ детства спасли ребенка от начинающегося отека мозга

Из медсанчасти медицинской организации Московской области в отделение реанимации и анестезиологии НИКИ детства поступила 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния ребенка была обусловлена диабетическим кетоацидозом — это тяжелое, жизнеугрожающее состояние на фоне сахарного диабета, когда очень долго держится высокий сахар в крови. У ребенка было нарушение сознания в виде сопора: практически не реагировала на просьбы, была угнетенная, вялая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Увидев состояние ребенка при поступлении, угнетенное сознание — 10 баллов по шкале комы Глазго, мы заподозрили начинающийся отек головного мозга. Дело в том, что у детей с сахарным диабетом, осложнившимся кетоацидозом, велик риск развития отека мозга. Проведенный анализ газов крови нам подтвердил наличие кетоацидоза тяжелой степени, а учитывая данные за отек мозга мы сразу же начали дегидратационную терапию, которая направлена на то, чтобы убрать избыточную жидкость из организма через почки почки с мочой», — рассказал заведующий отделением реанимации и анестезиологии НИКИ детства.

Уже в первые полчаса терапия дала результат, организм девочки начал выводить жидкость естественным путем. Сознание стало ясным, ребенок начал отвечать на вопросы, реагировать на просьбы. Девочке продолжили терапию кетоацидоза, а позже перевели в отделение эндокринологии.

Эндокринологи института детства нормализовали уровень сахара в крови, подобрали дозу инсулина, маму и ребенка обучили в школе диабета. Сегодня ребенок готовится к выписке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.