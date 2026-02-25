Реаниматолог Подольской детской больницы рассказал о своей миссии в День защитника Отечества

Врач-анестезиолог-реаниматолог Подольской детской больницы Борис Голубев рассказал о своей профессии и поздравил с Днем защитника Отечества.

Борис Голубев окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Более 12 лет он работает в отделении реанимации, из них пять лет — в Подольской детской больнице.

Доктор делится, что за это время благодаря усилиям команды удалось спасти множество детских жизней. Борис Голубев решил стать анестезиологом-реаниматологом, чтобы помогать детям. Он признается: дети очень искренние, добрые, настоящие — и считает своим долгом спасать их.

«Поздравляю наших ребят, которые сегодня находятся на передовой, с Днем защитника Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, стойкости и уверенности в своих силах. Пусть служба пройдет благополучно, а возвращение домой станет радостным и долгожданным событием», — поделился врач.

Отделение анестезиологии и реанимации, расположенное по адресу улица Кирова, 38, рассчитано на шесть коек и предназначено для приема пациентов педиатрического профиля с различными соматическими и инфекционными заболеваниями. Отделение оснащено современным оборудованием: аппаратами ИВЛ, мониторами, отслеживающими основные жизненные показатели, дефибрилляторами, функциональными кроватями. Каждая реанимационная койка оборудована централизованным источником подачи кислорода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.