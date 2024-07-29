Реабилитолог Ракаева рассказала, какой хруст в коленях опасен для здоровья

Если при хрусте колен наблюдается отек тканей вокруг или подвижность сустава становится ограниченной — это опасный признак для здоровья, который нельзя игнорировать, рассказала РИАМО реабилитолог, доктор медицинских наук, полковник в отставке военной медицинской службы Лидия Ракаева.

Ракаева также рекомендовала обращать внимание, какие ощущения появляются после хруста коленных суставов. Если возникает боль, то какая именно, появляется ли покалывание или жжение. Все это — опасные признаки для здоровья человека.

«Если помимо хруста вы наблюдаете у себя хоть один из приведенных симптомов, нужно обращаться за медицинской помощью. Избавиться от проблемы поможет грамотно подобранное лечение, которое назначает только специалист: хирург, реабилитолог, ортопед-травматолог», — прокомментировала доктор.

Реабилитолог отметила, что начинать лечение можно с использованием лекарств, занятиями ЛФК, физиотерапией и соблюдением специальной диеты. Если эти варианты лечения не приведут к выздоровлению, тогда лечащий врач может назначить и хирургическое вмешательство.

«Но я своим пациентам рекомендую все же перед этим использовать методы превентивной медицины. Сейчас большое множество всевозможных процедур в данной области. Также справиться с болью в коленном суставе помогают ортезы, бандажи, а также нормализация веса и физическая активность», — прокомментировала реабилитолог.