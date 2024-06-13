Развитие Видновского перинатального центра обсудил Станислав Каторов с главным врачом учреждения

«В нашем Видновском перинатальном центре ежедневно на свет появляются 20 детей, в год — порядка 6000, около 15 тыс. пролеченных пациентов ежегодно. Это уникальные показатели, и, конечно же, без команды профессионалов, которая здесь сосредоточена, достигать таких высоких результатов было бы невозможно. Видновский центр оснащен всем необходимым современным и инновационным оборудованием, здесь оказывается весь спектр медицинских услуг при родах по собственным методикам: от высокотехнологичных методов лечения при выхаживании недоношенных детей до сложнейших органосохраняющих операций беременным женщинам с врастанием плаценты в рубец на матке. Только за последние 10 лет успешно родоразрешены более 320 пациенток с врастанием плаценты из различных районов Московской области», — сказал Станислав Каторов.

Он отметил, что одной из главных задач в Московской области является развитие сферы здравоохранения и оказание максимальной поддержки медицинским учреждениям.

«Конечно же, наблюдая на протяжении более 10 лет такие высокие результаты врачей Видновского перинатального центра, учреждение стало популярным не только в Московской области, но и по всей России. Двум существующим зданиям площадью 11 тыс. кв. м на территории центра справляться с потоком пациенток с каждым годом становится тяжелее. Наша задача — предпринять все необходимые меры по расширению площадей перинатального центра. Совместно с правительством Московской области будем прорабатывать этот вопрос», — подчеркнул Каторов.

Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова в ходе встречи с главой округа рассказала о действующих мерах поддержки врачей и их реализации.

«Несмотря на то, что в нашем штате уже трудоустроены порядка 600 специалистов, некоторых из них работают с нами более 10 лет, кадровый вопрос в нашем учреждении не закрыт. Особенно дефицитные профессии, например, акушерки среднего звена. Для привлечения медицинского персонала мы активно внедряем меры поддержки врачей, которые разработали на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: оплата в двойном размере врачам неонатального профиля, компенсация за съем жилья, получение социального ипотечного кредита, оплата проезда и многое другое», — сказала Белоусовой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.