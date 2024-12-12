Развитие педиатрии и детской хирургии обсудили на «Подмосковных чтениях-2024»

Научно-практическая конференция «Подмосковные чтения-2024» прошла в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Соорганизатором мероприятия по традиции выступил НИКИ детства. Встреча собрала ведущих специалистов для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития педиатрии, детской хирургии, диагностики и лечения орфанных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Идеология итоговой конференции проекта „Подмосковные чтения“ — разбор самых насущных проблем времени. Сейчас декабрь и мы большой упор делаем на вопросы диагностики, профилактики, лечения острых респираторных инфекций. В настоящее время мы наблюдаем большой рост деструктивных пневмоний, которые требуют хирургического лечения и все это отражено в программе мероприятия. „Подмосковные чтения“ всегда отличает практическая направленность, нацеленная на совершенствование профессиональных компетенций участковых врачей, врачей, которые работают в полях», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Ведущие эксперты и лидеры мнений российского здравоохранения приняли участие в 8 симпозиумах, в рамках которых обсудили расширенный неонатальный скрининг и организацию работы орфанных центров, лечение пациентов с муковисцидозом, инфекционные угрозы XXI века, вопросы практической гастроэнтерологии и многое другое.

«Большое направление конференции — это антибиотикорезистентность. Этой теме мы посвятили целую секцию, поскольку после ковида прием антибиотиков у населения резко вырос, и показатели резистентности, нечувствительности антибиотиков тоже резко выросли. И как правильно назначить антибиотик — это тоже важная тема, которую сегодня мы разобрали. Кроме того, сейчас и вирусы, и бактерии вызывают заболевания, которые иногда протекают атипично, и этому мы тоже уделили внимание», — добавила Нисо Одинаева.

Научно-практическая конференция «Подмосковные чтения» организована с целью повышения квалификации медицинских работников и улучшения качества оказания медицинской помощи детям. В этом году конференция прошла в гибридном формате и собрала около 800 специалистов.

Осенью губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.