Разовьется отит: к каким проблемам приводят серные пробки в ушах

Образование серных пробок в ушах может привести к отиту, если не обращать внимание на проблему, сообщил РИАМО главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров», к. м. н. Иван Калмыков.

«Серная пробка приводит к снижению слуха, что нарушает один из важнейших органов чувств. Длительное нахождение серной пробки в наружном слуховом проходе может привести к развитию наружного отита», — сказал Калмыков.

Серные пробки удаляются в кабинете врача-оториноларинголога при помощи крючка или методом промывания. Также существуют специальные растворы для гигиены наружного слухового прохода, пояснил медик.

Он отметил, что использование ватных палочек для чистки ушей может приводить к образованию серных пробок или повреждению ушного прохода. Калмыков добавил, что достаточно просто проводить гигиену ушной раковины во время посещения душа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.