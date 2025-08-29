Размельченные или замоченные: как лучше есть орехи

Наиболее полезны для организма орехи в виде пасты или замоченные в воде, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Особенно для детей и пожилых, людей с хроническими заболеваниями орехи являются достаточно тяжелой пищей. Поэтому их лучше употреблять в виде ореховой пасты и то немного, допустим ложку орехов в сутки. Например, пол-ложки в обед и на вечер», — посоветовала Соломатина.

По ее словам, еще один хороший вариант сделать орехи более легкими для усвоения организмом это на какое-то время замочить их в воде. При этом важно учитывать сам вид этого тяжелого для пищеварения продукта. Например, кедровые, грецкие орехи более нежные, а миндаль и фундук наоборот.

29 августа отмечается Ореховый спас. Он непосредственно связан с созреванием урожая. К этому дню в большинстве мест центральной России созревают орехи. Еще его называют Спас на холсте и Холщовый спас — с этого дня продают домотканые холсты. Иногда называют Хлебный спас, так как он совпадает с временем окончания уборки пшеницы и выпечки первого хлеба.