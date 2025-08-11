Растет риск атеросклероза: чем избыток сахара и соли опасен для сердца?

«Особое внимание стоит уделить количеству съедаемой соли. Согласно Всемирной организации здравоохранения, норма соли — не более 5 г (чайная ложка) в день для взрослого человека. Однако современный человек потребляет в 2–3 раза больше нормы и даже не замечает этого, поскольку 80% соли получает из готовых продуктов — копченостей, консервов, сыров, полуфабрикатов», — сказала Уланкина.

Она отметила, что избыток натрия приводит к стойкому повышению давления, отекам, перегрузке сердечной мышцы.

«Также могут быть вредны продукты с добавленным сахаром: кондитерские изделия, магазинные фруктовые соки и газированные напитки, мюсли и сладкие батончики. Высокая концентрация сахара провоцирует инсулинорезистентность», — предупредила специалист.

Уланкина пояснила, что это состояние приводит к повышению уровня триглицеридов, которые способствуют развитию атеросклероза.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. В этот день проводятся мероприятия по повышению осведомленности о важности поддержания здоровья этого органа. Его главная задача — информировать о рисках сердечно-сосудистых заболеваний и необходимости их профилактики.