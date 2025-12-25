Раскрыта пугающая побочка гонконгского гриппа в России

Девушка из Челябинска пожаловалась SHOT , что после того, как переболела гонконгским гриппом (вирусом группы А (H3N2)), у нее долго была температура 40 градусов, болели глаза, появлялась кровь в носу. Еще губы были сухими, постоянно бросало в пот.

Кашель, слабость и тошнота не проходят даже спустя две недели острой фазы. Пища девушке после недуга кажется пересоленой. На такие же последствия, в том числе потерю слуха на одно ухо, жалуются и иные переболевшие россияне.

В Роспотребнадзоре отметили, что вирус группы А (H3N2) все еще доминирует в РФ. Врачи рекомендуют использовать маски, регулярно мыть руки и не посещать места с массовым скоплением людей.

Доктора подчеркивают, что при гонконгском гриппе инфекция значительно распространяется по ушной полости. Из-за этого она воспаляется, и слух может временно утратиться. Если произойдут осложнения, ситуация затянется на несколько месяцев и тогда рекомендуют обращаться к лору.

