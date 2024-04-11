Раненых бойцов в зоне СВО спасают с помощью инновационных конвертов-термосов

Российские военные медики провели испытания тепловых транспортировочных конвертов и носилок для эвакуации раненых в зоне СВО, сообщает Life.ru . Один из прифронтовых госпиталей ДНР получил новые изделия от движения «Народный фронт».

Один из врачей с позывным «Витамин» также высказался о риске переохлаждения ослабевшего организма бойца, когда он находится на транспортировке.

Он отметил, что обычные одеяла неэффективно сохраняют тепло, в то время как специальные конверты и носилки значительно снижают риск ухудшения состояния пациента. Доктор также подчеркнул, что тепловые носилки необходимы на самом первом этапе эвакуации, особенно при использовании различных видов транспорта, которые не всегда могут быть конкретно медицинскими.

Еще один врач с позывным «Волна» добавил, что использование тепловых конвертов снижает вероятность вторичных пневмоний. Он привел пример, что без конверта такие осложнения возникают в 70% случаев, в то время как с их использованием этот показатель снижается до 10%.

«Волна» также отметил, что пациент, находящийся в конверте, охлаждается на 10%, в то время как под обычным одеялом охлаждение составляет 90%.

К эвакуационному медицинскому оборудованию предъявляются строгие требования. Тепловые носилки и конверты должны быть достаточно просторными для спасения бойцов разных комплекций, а также непромокаемыми, чтобы применять их в дождливую или снежную погоду.

Кроме того, важны и практичность, обеспечение быстрого доступа к телу пациента со всех сторон. Наличие карманов для документов и личных вещей раненого также является одним из основных требований.