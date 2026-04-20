Ранее нигде не фиксировался: в Калининграде выявили донора с уникальным геномом

В Калининградской области обнаружили донора костного мозга с геномом, который ранее не фиксировали ни в одной мировой базе данных. О находке сообщили на областной станции переливания крови, сообщает «Царьград» .

Уникальный фенотип выявили в 2025 году среди образцов крови жителей региона. Всего более 7 тысяч человек сдали кровь для включения в регистр доноров костного мозга. Для 21 тяжелобольного пациента уже нашли совместимых доноров и провели пересадки.

Заведующая лабораторией станции Ирина Днестрянская пояснила, что клетки крови делятся на системы, одна из которых — HLA. Именно в этой системе у одного из доноров обнаружили крайне редкий фенотип, не встречавшийся ранее ни в России, ни в других странах.

О находке сообщили в международном медицинском журнале «HLA». В публикации отдельно указано, что геном впервые зафиксирован именно в Калининградской области.

Главный врач станции Нина Кабанчук рассказала, что с 2022 года все образцы направляют в Институт переливания крови в Кирове для типирования и включения в федеральный регистр. Именно кировские специалисты сообщили о выявлении уникального генома.

По данным Федерального регистра, к сентябрю 2025 года в базе содержались сведения о 349 134 донорах, а в августе их число превысило 500 тысяч. В 2025 году региональный регистр пополнился 7 230 образцами, в области числились 20 активированных доноров.

