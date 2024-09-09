Ракова рассказала о запуске ИИ-сервиса для выявления смещения тел позвонков

Доктора Москвы пользуются новым ИИ-сервисом, который помогает обнаружить и оценить смещение тел позвонков. Это новое направление в развитии таких технологий, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИИ-сервис используется при анализе рентгенограмм. С помощью него нейросети уже находят признаки 38 патологий.

У многих жителей столицы, жалующихся на боли в спине, они могут возникать из-за смещения тел позвонков. Чтобы не допустить появления осложнений и правильно вылечить пациента, нужно своевременно обнаружить это состояние.

«Новый сервис на основе искусственного интеллекта, который мы внедрили, позволяет врачам не пропустить смещения при описании рентгенограмм позвоночника, автоматически проводя необходимые измерения», — отметила Ракова.

Благодаря использованию технологии, заключение удается получить быстрее. Лечение начинают проводить раньше.

При этом московские рентгенологи могут использовать около полусотни других сервисов с искусственным интеллектом. Они помогают обнаружить признаки 38 болезней.

Благодаря таким технологиям получается увеличить точность исследований и дать возможность докторам сфокусироваться даже на сложных случаях. Пациенты, при этом, получают квалифицированную помощь.

Когда происходит смещение тела позвонков, они выходят из своего нормального положения в позвоночнике. В результате начинают болеть поясница и другие части спины. Возникает состояние из-за травм или болезней.

С помощью искусственного интеллекта уже было проанализировано 12 млн исследований. ИИ-сервисы обнаруживали патологии на разных видах анализов — маммограммах, МРТ, КТ и других. Нейросети выявляли опасные заболевания, например, пневмонию, рак легких и другие. Причем заключения делались столь же точно, как и если бы их выписывал настоящий доктор.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города Москвы Юрий Васильев сказал, что за качеством работы алгоритмов наблюдают сотрудники центра диагностики и телемедицины Депздрава столицы. Работать с настоящими исследованиями дают только тем ИИ-сервисам, которые успешно справились со всеми тестами.

«При этом, когда они выходят на потоковую работу, мы ведем мониторинг технологических и клинических показателей работы сервисов, оцениваем точность алгоритмов, анализируем выявленные расхождения между заключением сервиса и врача», — добавил Васильев.

Затем собранные аналитические данные передают специалистам, которые разрабатывают ИИ-сервисы. Они применяют полученную информацию, чтобы дополнительно обучить и улучшить собственные модели. Благодаря этому нейросети работают надежнее.

Программы с искусственным интеллектом с 2020 года внедряют в московские больницы во время эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Его проводят вместе с комплексом соцразвития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава при поддержке московского Департамента информационных технологий.