Ракова: московские медики помогли женщине с диабетом родить здорового ребенка

Сотрудники Городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева помогли женщине с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом воплотить в жизнь мечту. Ей удалось зачать и родить здорового ребенка, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Жительнице мегаполиса 33 года. Ее беременность прошла сложно, но успешно благодаря слаженной работе докторов разных профилей, а также современным медицинским методикам.

Ракова отметила, что в российской столице делают все необходимое для оказания медпомощи и поддержки женщин, которые планируют беременность, вынашивают и рожают детей.

«Мы внедряем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, на смену устаревшим женским консультациям открываем Центры женского здоровья, разработали клиентские пути ведения беременности и запустили уникальную программу поддержки репродуктивного здоровья», — отметила Ракова.

Подобный комплексный подход, а также внедрение современных технологий дают возможность помогать родить даже тем жительницам Москвы, у которых непростые диагнозы. Так в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева пришла 33-летняя женщина, у которой есть болезнь почек и сахарный диабет.

Благодаря командой работе, а также внимательному наблюдению женщине удалось успешно выносить ребенка. На 38-й неделе он родился здоровым, добавила Ракова.

В момент планирования беременности у женщины обострился хронический пиелонефрит — это инфекционно-воспалительное заболевание почек. Согласно информации из медицинских исследований, распространенность сахарного диабета 1-го или 2-го типа среди беременных женщин равна примерно 1%. При этом сочетание с патологиями мочевыводящих путей — один из наиболее редких и клинически непростых случаев. В подобных обстоятельствах есть огромные риски как для здоровья женщины, так и ее ребенка.

Но москвичка не стала отказываться от мечты становиться мамой. Врачи больницы организовали углубленное обследование. Было принято решение о том, чтобы пролонгировать решение.

За пациенткой постоянно следили специалисты. Она каждый месяц ходила на приемы к урологу, акушеру-гинекологу, нефрологу и эндокринологу.

Хоть и велось профилактическое лечение, в один из триместров обострился пиелонефрит. Женщину госпитализировали и сделали интенсивную терапию.

К третьему триместру доктора заметили, что функция почек стабилизировалась. Беременность проходила без осложнений. В результате родилась здоровая девочка.

После родов организовали обследование женщины и ее ребенка. Оно показало, что девочке ничего не угрожает.

ГКБ имени А. К. Ерамишанцева помогает с медицинской точки зрения беременным женщинам с недугами почек, а также мочевыводящих путей. Поддержку оказывают как во время подготовки беременности, так и в момент вынашивания, после родов.

Консультативно-диагностическое отделение каждый год принимает около 1,5 тыс. пациентов с аналогичными диагнозами. В больнице есть современное медицинское оборудование. Используются передовые технологии для диагностики недугов и лечения.

В роддоме больницы есть 145 послеродовых коек. Еще работают 32 койки патологии беременности. В 2024 году здесь родились 8,7 тыс. детей.