Ракова: хирурги Москвы новым способом спасли мужчину с разрывом пищевода

Хирурги Института Склифосовского в первый раз использовали уникальную малоинвазивную методику для лечения пациента с редким и угрожающим жизни «банкетным» разрывом пищевода. Он произошел рядом с сердцем и аортой, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подобная проблема со здоровьем может случиться из-за переедания. Нередко пищеводы разрываются у россиян в праздники.

Благодаря новому подходу, период, необходимый для полной реабилитации, уменьшился в три раза. Раньше срок составлял полгода, а теперь — два месяца.

В медицинских учреждениях Москвы малоинвазивные технологии стали стандартом. Около 80% операций проводятся в малотравматическом, щадящем формате. Они дают возможность вылечить даже наиболее нетипичные патологии, отметила Ракова.

Благодаря этому пациенты не только вылечиваются, но и за короткий срок возвращаются к активной жизни. Таким же образом операцию провели хирурги Института Склифосовского.

«Врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола — тораскопию. Этот метод позволил хирургу видеть операционное поле с многократным увеличением и аккуратно ушить разрыв, который находился в непосредственной близости от сердца и аорты, избегая риска их повреждения. Если раньше восстановление после открытой операции занимало до полугода, то теперь реабилитация сокращается до двух месяцев», — добавила заммэра.

Как проходила операция

Институт Склифосовского — один из главных центров Москвы по лечению разрывов пищевода. Там мужчине в несколько этапов сделали малоинвазивное вмешательство — левостороннюю тораскопию через три маленьких разреза.

Сперва с использованием инструментов врачи визуализировали разрыв длиной три сантиметра и осторожно ушили его, не допуская повреждения находящихся по соседству важных органов — аорты и сердца. Затем доктора с использованием видеолапароскопии разместили гастростому для питания на время заживления пищевода.

Восстановление

После операции мужчину перевели в торакальное хирургическое отделение. На 10-е и 20-е сутки доктора отправили пациента проходить рентгенологическое исследование с контрастным веществом. По его итогам стало известно, что осложнений нет.

Через три недели мужчина выписался из больницы здоровым и отправился домой. Пациент уже был в стабильном состоянии. Он ел сам.

Гастростому оставили для страховки и уменьшения пищевой нагрузки на пищевод. Ее удалили позднее, но менее, чем через два месяца после операции. Если бы операцию проводили открытым способом, полное восстановление потребовало бы практически шесть месяцев.

