Рак, Альцгеймер и атеросклероз: названы страшные последствия ожирения

Ожирение — это не просто эстетическая проблема, а состояние, значительно увеличивающее риск развития ряда серьезных заболеваний, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Сердечно-сосудистые заболевания и апноэ

«Ожирение связано с несколькими сердечно-сосудистыми заболеваниями благодаря ряду механизмов, например, артериальной гипертензией», — сказала Тананакина.

Она добавила, что избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что может привести к повышению артериального давления. Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты и инфаркты.

«Ожирение способствует образованию холестериновых бляшек в артериях, что может привести к сужению сосудов и нарушению кровоснабжения. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение массы тела может вызвать или усугубить болезни сердца, что приводит к тому, что сердце не может эффективно перекачивать кровь», — рассказала эндокринолог.

Танакина уточнила, что избыточное количество жировой ткани связано с воспалительными процессами, которые могут способствовать образованию тромбов в кровеносных сосудах.

«Нужно знать про синдром апноэ во сне. Ожирение увеличивает риск этого состояния, при котором дыхание останавливается и возобновляется во время сна, что также увеличивает нагрузку на сердце», — отметила специалист.

Рак и здоровье мозга

Ожирение связано с повышенным риском развития нескольких видов рака и может негативно влиять на здоровье мозга и когнитивные функции.

«Лишний вес влияет на уровень различных гормонов в организме, таких как инсулин и эстроген, что может способствовать развитию некоторых видов рака, включая рак груди и рак матки», — рассказала Тананакина.

Она добавила, что хроническое воспаление, связанное с избыточным весом, может играть роль в канцерогенезе (развитии рака). Ожирение также может вызывать изменения в метаболизме, снижающие защитные механизмы организма от рака.

«Исследования показывают, что избыточный вес повышает риск развития рака желудка, пищевода, печени, поджелудочной железы и других органов. Также ожирение может негативно влиять на здоровье мозга и когнитивные функции. Подобно почкам и печени мозг также чувствителен к инсулину, и его резистентность может оказывать влияние на когнитивные процессы, включая память и обучение», — рассказала врач.

Тананакина разъяснила, что хроническое воспаление, вызванное ожирением, может нарушить работу нейронов и привести к неврологическим проблемам. Ожирение может привести к атеросклерозу, что снижает поток крови и кислорода к мозгу, влияя на его здоровье и функции.

«Ожирение связано с более быстрым старением мозга и повышенным риском заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции. Лишний вес даже может приводить к депрессии и другим психическим расстройствам, что, в свою очередь, также негативно сказывается на когнитивных способностях», — заключила врач.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Это сложное заболевание, которое, в свою очередь, приводит к более серьезным проблемам со здоровьем.