сегодня в 13:41

Рада приняла в целом законопроект о ликвидации МСЭК

Верховная Рада Украины проголосовала за принятие законопроекта о ликвидации медико-экспертных комиссий (МСЭК). Изменения вступят в силу в 2025 году, сообщает украинское издание « Политика Страны» .

За принятие законопроекта проголосовали 259 депутатов. Один человек высказался против.

Таким образом, с 1 января на Украине будут создавать экспертные комиссии в больницах. Ими заменят ликвидированные МСЭК.

Инвалидность будут устанавливать в больницах по всей Украине. Бессрочный статус инвалидности и отсрочки сохраняются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК. Решение направлено на прекращение злоупотреблений в медицинских экспертизах.