Рада приняла в целом законопроект о ликвидации МСЭК
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Верховная Рада Украины проголосовала за принятие законопроекта о ликвидации медико-экспертных комиссий (МСЭК). Изменения вступят в силу в 2025 году, сообщает украинское издание «Политика Страны».
За принятие законопроекта проголосовали 259 депутатов. Один человек высказался против.
Таким образом, с 1 января на Украине будут создавать экспертные комиссии в больницах. Ими заменят ликвидированные МСЭК.
Инвалидность будут устанавливать в больницах по всей Украине. Бессрочный статус инвалидности и отсрочки сохраняются.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК. Решение направлено на прекращение злоупотреблений в медицинских экспертизах.