Работники Загорской гидроаккумулирующей станции сдали девять литров крови

Двадцать работников Загорской ГАЭС — филиала ПАО «РусГидро» — сдали девять литров крови во время осеннего Дня донора. Акция прошла на базе отделения переливания крови Сергиево-Посадской районной больницы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) провела очередную корпоративную донорскую акцию. В ней участвовали 20 работников, которые сдали в общей сложности девять литров крови.

После обязательных лабораторных исследований кровь поступит в медицинские учреждения Сергиево-Посадского округа. Ее используют для лечения пациентов стационара и помощи роженицам в Сергиево-Посадском родильном доме. Донорская кровь востребована при хирургических операциях, оказании экстренной помощи пострадавшим в ДТП и комплексной терапии пациентов с онкологическими заболеваниями.

Донорское движение на станции развивается с 2017 года и стало частью корпоративной культуры. Акции проходят несколько раз в год и объединяют работников разных подразделений из Сергиева Посада и поселка Богородское.

В этот раз к опытным участникам присоединились три новых донора. Среди них — инженер производственно-технической службы Анастасия Сафарова, которая впервые сдала кровь.

«Мой муж — донор крови, да и коллеги регулярно сдают. Я много лет наблюдала за ними и давно хотела присоединиться, но все время откладывала. Помогать людям — это по-настоящему важно, донорская кровь действительно спасает жизни. В итоге решилась. Немного нервничала перед процедурой, но она прошла легко, после нее было отличное самочувствие», — рассказала Сафарова.

Регулярное участие в акциях помогает пополнять банк крови и укрепляет сплоченность коллектива. Стремление помогать другим стало одной из ключевых ценностей предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.