Работники профсоюза Видновской клинической больницы подвели итоги пятилетки

В Видновской клинической больнице подмосковного Ленинского городского округа состоялась отчетная конференция первичной профсоюзной организации, на которой были подведены итоги работы за период с 2021 по 2025 годы и намечены планы на будущее. Главным результатом стало укрепление профсоюзной организации, повышение ее авторитета и активности в защите прав и интересов медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«За прошедшие пять лет нам удалось увеличить численность членов профсоюзной организации. Также, мы вложили много сил и уделили время „Молодежному Совету“ и, в целом, молодежной политике. Многие ребята привлекаются к помощи, за это спасибо администрации Ленинского округа, которая оказывает нам большую социальную поддержку для привлечения и удержания молодых специалистов», — приводятся в сообщении слова председателя профсоюзной организации Видновской клинической больницы Наталья Проценко.

Уточняется, что на конференции Наталья Проценко была единогласно переизбрана председателем профсоюза на новый пятилетний срок, что свидетельствует о высоком доверии и признании ее заслуг. В работе конференции приняла участие председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова, которая дала высокую оценку деятельности профсоюзной организации и отметила позитивные изменения в Видновской клинической больнице. В частности, в ходе посещения поликлиники в деревне Сапроново она отметила современное оснащение, укомплектованность штата в короткие сроки и соответствие требованиям программы «Доступная среда».

В пресс-службе добавили, что за последние пять лет численность членов профсоюза увеличилась и составляет 66% от общего числа медработников больницы. Профсоюзный комитет активно участвовал в решении социальных вопросов, защите трудовых прав, оказании юридической помощи, решении вопросов страховых выплат в период пандемии, а также организации культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особое внимание уделяется работе с молодежью, поддержке ветеранов здравоохранения и реализации программы лояльности для членов профсоюза, действующей исключительно на территории Ленинского округа. Членами профсоюза был заключен коллективный трудовой договор на период до 2026 года.