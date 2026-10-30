Работники предприятий Балашихи смогут пройти диспансеризацию на работе

Сотрудники промышленных предприятий Балашихи смогут пройти обследования без выезда в больницу. Организацию выездной диспансеризации обсудили 30 октября на совещании в городской администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании участвовали руководители предприятий города, главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова и начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольга Егерева. Участники обсудили выезд медицинских специалистов на предприятия для проведения диспансеризации сотрудников.

«Мы готовы выезжать на предприятия и проводить диспансеризацию в полном объеме: у нас есть современное оборудование — рентгенологические комплексы, маммография, все необходимое для взятия анализов, измерения давления и консультаций. Это позволит и руководителям оценить состояние здоровья коллектива, и самим сотрудникам понять, требуется ли дальнейшее лечение», — рассказала Наталья Алимова.

Задача диспансеризации — выявить заболевания и потенциальные риски на ранней стадии. Такая диагностика помогает пациентам надолго сохранить здоровье и качество жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.