«Работа — не вся жизнь»: психолог объяснила, как женщинам-врачам не выгореть

Выгорание у врачей, особенно у женщин, напрямую связано с тем, что вся жизнь сводится к профессии, сообщила РИАМО клинический психолог Лилия Гладких.

«Прежде всего, не стоит делать все ставки исключительно на профессиональную карьеру. Для устойчивости и гармонии женщине-врачу необходимо принадлежать к нескольким сообществам (3-4), где она может себя реализовывать. Это может быть семья, круг близких друзей, зона интересов или хобби. Критически важен баланс между вложенным трудом и получаемым вознаграждением — причем не только финансовым, но и эмоциональным, ценностным», – сказала Гладких.

Она пояснила, что труд должен справедливо «обмениваться» на другие «плюшки» в жизни — личное время, отдых, развитие в других сферах.

«Поддержание внутренней самоценности — это вторая опора. Она позволяет не принимать на себя необъективную критику или недовольство, которое иногда высказывают пациенты. Часто такие обвинения продиктованы не реальными ошибками врача, а эмоциональным или физическим состоянием самого пациента, его болью или страхом», – отметила психолог.

По ее оценке, внутренняя устойчивость дает возможность не принимать это на свой счет, а понять, что происходит с человеком, и сохранить профессиональную дистанцию и спокойствие.

«Если врач осознает, что профессия — не единственный свет в окошке, что она также реализована как мама, жена, дочь, подруга, увлеченный человек, это делает ее личность более полной и насыщенной. Такая многогранность и дает ту самую внутреннюю уверенность и стойкость, которые помогают оставаться уравновешенной при столкновении с проблемами пациентов и не впадать в острые эмоциональные состояния, вредящие ментальному здоровью», – рассказала специалист.

Каждый год 3 февраля, начиная с 2016 года, в некоторых странах, включая Россию, отмечается День женщины-врача – в честь представительниц прекрасной половины человечества, трудящихся в медицинской сфере.

