«Пыльца и давление»: врач объяснила причины головных болей в начале весны

Весной головные боли могут быть вызваны множеством факторов, включая перепады температур и изменение атмосферного давления, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Весной головные боли могут быть вызваны многими факторами: перепадами температуры, изменением атмосферного давления, увеличением уровня пыльцы, что может приводить к аллергии. Кроме того, нехватка солнечного света в зимний период может вызывать изменения в уровнях серотонина, что также связано с головными болями», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что весной люди начинают больше времени проводить на улице, что может привести к обезвоживанию и недостатку отдыха.

«Весной у многих людей могут наблюдаться колебания артериального давления, что связано с изменениями погоды, атмосферного давления и увеличением физической активности. Симптомы, на которые стоит обратить внимание, включают головные боли, головокружение, одышку, сильную утомляемость и раздражительность», — рассказала врач.

Бурнацкая предупредила, что если артериальное давление поднимается до критических значений, например выше 140/90, это является поводом для обращения к врачу.