Путину и Воробьеву показали отделение реанимации Детского центра им Рошаля

Главный врач центра Татьяна Шаповаленко рассказала, что в отделении реанимации 48 реанимационных коек, что очень много для многопрофильного стационара. Она рассказала о важной особенности медучреждения.

«Я хочу рассказать о важной опции, которая нужна и в области, и в нашем стационаре — это инфекционная реанимация на шесть коек. В ее составе есть операционный блок», — подчеркнула Шаповаленко.

Создание Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля поддержал лично Путин. Его построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Первый камень заложили в 2021 году.

Это уникальный детский центр, который оказывает медицинскую помощь по всем 28 профилям. Он рассчитан на 460 коек. На территории центра есть вертолетная площадка для экстренных случаев.