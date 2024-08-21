Путину и Воробьеву показали отделение реанимации Детского центра им Рошаля
Президент России Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым осмотрели реанимацию Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба Кремля.
Главный врач центра Татьяна Шаповаленко рассказала, что в отделении реанимации 48 реанимационных коек, что очень много для многопрофильного стационара. Она рассказала о важной особенности медучреждения.
«Я хочу рассказать о важной опции, которая нужна и в области, и в нашем стационаре — это инфекционная реанимация на шесть коек. В ее составе есть операционный блок», — подчеркнула Шаповаленко.
Создание Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля поддержал лично Путин. Его построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Первый камень заложили в 2021 году.
Это уникальный детский центр, который оказывает медицинскую помощь по всем 28 профилям. Он рассчитан на 460 коек. На территории центра есть вертолетная площадка для экстренных случаев.