Путин считает, что в мире могут возникнуть новые эпидемии

Российский президент Владимир Путин заявил, что в мире присутствует опасность возникновения новых эпидемий и распространения заболеваний. Особенно, по словам политика, это касается стран Африки, сообщает «Царьград» .

Подробнее об этом Путин рассказал в приветствии к участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Президент отметил, что в вопросе распространения недугов наиболее уязвимым является именно африканский континент. В связи с этим, по словам Путина, Россия оказывает странам Африки разноплановую поддержку в вопросе борьбы с заболеваниями.

Глава РФ также отметил, что в 2023 году началась программа помощи Африке в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Инициатива включает в себя проведение российско-африканских научных исследований, поставку инновационных мобильных лабораторий и обучение более 350 специалистов из стран Черного континента.