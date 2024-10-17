Пушкинские хирурги прооперировали мужчину с оскольчатыми переломами ног и рук

В Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова В. Н. поступил 40-летний мотоциклист в состоянии травматического шока после ДТП. Проведенная диагностика выявила у него многочисленные оскольчатые переломы ног и рук, раны, ушибы и ссадины грудной клетки и живота, а также серьезное повреждение правого плеча. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сначала мы стабилизировали состояние пациента в реанимации. Затем в течение 3-часовой операции восстановили анатомически правильное положение осколков костей правого бедра и обеих голеней и рук. Фрагменты надежно закрепили пластинами и штифтами, чтобы исключить вероятность вторичного смещения», — рассказал заведующий травматологическим отделением Геннадий Гордеев.

Помимо операции и медикаментозного лечения пациенту потребовалось неоднократное переливание компонентов крови. Сейчас мужчина переведен в отделение медицинской реабилитации, где под наблюдением специалистов разрабатывает подвижность рук и ног. Ему предстоит долгий период восстановления. Через полтора года пациенту понадобится повторная операция для планового удаления металлоконструкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.