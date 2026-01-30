Пупок, уши и складки: дерматолог назвала места, которые чаще всего не домывают

Дерматолог Филева: бактерии и грибок скапливаются в пупке и области за ушами

Пупок, области за ушами и кожные складки — одни из самых «забытых» мест при мытье, хотя именно там чаще всего скапливаются бактерии и грибки, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Чаще всего люди уделяют меньше внимания зонам, которые кажутся «второстепенными»: области за ушными раковинами, межпальцевым промежуткам стоп, пупку, кожным складкам, зоне между ягодицами, за коленями, а также области за ушами и шее под волосами. Именно в таких местах создаются идеальные условия для размножения бактерий и грибков — тепло, влага и ограниченный доступ воздуха», – сказала Филева.

Она добавила, что в результате сначала появляется неприятный запах, затем раздражение, зуд, покраснение.

«Без полноценной гигиены могут развиваться бактериальные и грибковые инфекции, например межпальцевый микоз стоп, опрелости, фолликулит, воспаление кожи за ушами. У людей с избыточным весом или сахарным диабетом риск таких осложнений выше», – отметила врач.

Регулярное и тщательное очищение этих зон — простая, но важная мера профилактики кожных заболеваний и неприятного запаха, заключила дерматолог.