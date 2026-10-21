Пульмонолог Пушкинской больницы объяснил, как распознать легочный фиброз

Заведующий пульмонологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Евгений Афанаскин рассказал о признаках легочного фиброза и важности своевременного обследования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Постепенно нарастающую одышку часто связывают с возрастом, малоподвижностью или сердечными заболеваниями. Однако она может указывать и на легочный фиброз — состояние, при котором ткань легких замещается рубцовой и перестает участвовать в газообмене.

Евгений Афанаскин назвал тревожные признаки: постоянный сухой кашель без мокроты, который не проходит после приема привычных противокашлевых средств, нарастающую одышку и мелкие потрескивающие хрипы в нижних отделах легких. Сначала человеку трудно подниматься по лестнице, затем воздуха может не хватать при ходьбе по ровной поверхности или во время еды.

«Главная трагедия легочного фиброза — его необратимость и высокая склонность к прогрессированию в определенных случаях», — отметил врач.

Если дышать при обычной ходьбе становится труднее, необходимо плановое обследование, в частности обзорная рентгенография легких. Промедление снижает шансы сохранить качество жизни.

По словам пульмонолога, пациенты порой месяцами самостоятельно принимают антибиотики, муколитики и отхаркивающие сиропы. При фиброзе проблема связана с рубцовой тканью, а не с инфекцией или мокротой. Специальные антифибротические препараты способны замедлить рубцевание, но их назначают только после серьезного обследования.

Врач рекомендовал проходить ежегодные плановые обследования, отказаться от курения и использовать надежную защиту при работе с вредными веществами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.