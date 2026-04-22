Пульмонолог предупредил о риске ХОБЛ при одышке после подъема на 3-й этаж

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Первого МГМУ им. Сеченова Сергей Авдеев рассказал, что одышка при спокойном подъеме на третий этаж может указывать на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), сообщает Газета.ru .

ХОБЛ представляет собой заболевание, характеризующееся прогрессирующим сужением дыхательных путей вследствие постоянного воспалительного процесса, что приводит к затруднению дыхания. У пациентов с ХОБЛ наблюдается постепенная потеря способности к газообмену. Воспаление вызывает сужение дыхательных путей, затрудняя как вдох, так и выдох. Это проявляется в виде одышки, которая со временем нарастает.

«Если вы пробежали два километра или поднялись на 10-й этаж быстрым шагом, учащенное дыхание — это естественная реакция организма. Мышцы требуют больше кислорода, сердце бьется чаще. Это физиология. Нормальная одышка появляется при беге, интенсивной ходьбе, подъеме по лестнице с ускорением, проходит через 1–2 минуты после остановки и не сопровождается другими симптомами (боль в груди, головокружение, синюшность). А вот если вы поднимаетесь на третий этаж в спокойном темпе и вам уже тяжело дышать — это повод для обследования. Особенно если раньше вы этот же маршрут проходили легко», — отметил Авдеев.

Врач подчеркнул важность отслеживания изменений состояния. Если человек, ранее без труда преодолевавший пять этажей, теперь испытывает одышку уже на третьем, это является поводом для проведения диагностики.

Опасность ХОБЛ заключается в том, что пациенты приспосабливаются к болезни, добавил врач. Они неосознанно начинают избегать физических нагрузок: отказываются от подъема по лестнице, замедляют шаг, перестают выходить из дома. Тем не менее заболевание продолжает развиваться. Повышенное внимание к одышке следует уделить лицам старше 40 лет, работникам вредных производств, людям, страдающим от хронического кашля, а также тем, кто имеет предрасположенность к развитию легочных заболеваний, заключил специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.