Пульмонолог МОНИКИ рассказала, как пережить весеннее обострение с астмой

Пульмонолог МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный пульмонолог МЗ МО Наталья Макарьянц рассказала, что пациенты с бронхиальной астмой и гиперчувствительностью к пыльце растений всегда ощущают ухудшение самочувствия весной. Чтобы бороться с этим состоянием необходимо принимать антигистаминные препараты, промывать носовые пазухи физраствором, избегать попадания пыльцы в квартиру. Об этом сообщает пресс-сужба Минздрава Подмосковья.

Бронхиальная астма — хроническое заболевание, которое приносит дискомфорт круглый год. Однако весна — особенно неприятное время для пациентов с этим диагнозом. Весной обостряются все симптомы — сильные приступы удушья, хрипы, сухой кашель. Всему виной начало цветения деревьев, например, березы, наличие большого количества пыли в воздухе и повышенная чувствительность к аллергенам.

«Тем, кто уже точно знает, от чего и когда у них весной возникают обострения, следует заблаговременно готовиться к этому периоду и проходить курсовое лечение антигистаминными препаратами. Также одним из эффективных средств борьбы с симптомами является АСИТ — аллергенспецифическая иммунотерапия. Это метод нелекарственной терапии, который может уменьшить проявления болезни и улучшить качество жизни пациента в этот период. Суть этого метода в дозированном введении возрастающих концентраций аллергена — от самых минимальных до высоких концентраций для перестройки иммунной системы и привыканию к аллергену. Однако все это необходимо проходить только под наблюдением врача, чтобы избежать серьезных осложнений и прогрессирования заболеваний», — рассказала Макарьянц.

Бронхиальную астму нельзя вылечить полностью, но можно облегчить период обострения и избежать тяжелых осложнений. В первую очередь при первых симптомах, таких как непрекращающийся кашель, одышка, проявления аллергии, необходимо сразу обратиться к врачу для полного обследования и подбора индивидуальной стратегии лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.