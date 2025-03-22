Пульмонолог Горбачева назвала способы бросить курить вейпы

Лучшая профилактика EVALI (от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение легких, ассоциированное с употреблением вейпов и электронных сигарет) — перестать «парить». При этом самый эффективный способ бросить вейп — заменить вредную привычку полезной или нейтральной, сказала заместитель главврача по терапии, врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Елена Горбачева.

Недавно у школьника в Томске выявили так называемую попкорновую болезнь. Недуг поражает тех, кто увлекается ароматными курительными смесями. Особенную опасность он представляет для подростков.

Доктор пояснила, что популярность вейпов среди молодежи увеличивается благодаря маркетинговым уловкам, им говорят, что якобы электронные сигареты менее вредные. При этом в их состав входит никотин, а еще масла, которые обеспечивают «правильное» испарение.

«Эти вещества, попадая в легкие, закупоривают мелкие бронхиолы, а это, в свою очередь, препятствует поступлению кислорода. В легких масло превращается в мелкие капли, организм их может посчитать инородным объектом и начать вырабатывать иммунный ответ. В итоге идет воспалительный процесс с накоплением жидкости, что приводит к так называемой „липоидной пневмонии“», — сказала Горбачева РИА Новости.

Она подчеркнула, что заболевание может привести к смертельному исходу.

Как считает доктор, бросить вейп можно с помощью замены вредной привычки на полезную или нейтральную.

Чтобы отвлечься от никотинового голода, специалист посоветовала жевать мятную жвачку без сахара, пить чистую прохладную воду через трубочку или мелкими глотками, съесть яблоко, морковь, огурец или другой низкокалорийный продукт, сделать дыхательную гимнастику. Еще можно выполнить несколько физических упражнений, поговорить с кем-нибудь по телефону или прогуляться.

Также Горбачева рекомендовала максимально оградиться от компании вейперов и убрать подальше все предметы, которые могут напоминать бросающему о «парении».