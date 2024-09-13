Психотерапевт рассказала, как рабочее место влияет на здоровье человека

Работа в офисе требует взаимодействия в коллективе со всеми связанными сложностями межличностного общения. Например, работа в «открытом пространстве» (open space - ред.), окружение искусственными материалами, постоянный свет экранов компьютеров — все это является источниками напряжения и утомления. Человек может стать раздражительным, менее терпимым, могут возникнуть головные боли, снижение концентрации и внимания, заявила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Осознание данных проблем часто приводит к затруднениям со сном, бессоннице, поверхностному отдыху и утренней усталости. Все это может сказаться на производительности работы, эмоциональном состоянии, настроении, а также привести к бессоннице и бесполезному «пережевыванию» мыслей.

По словам эксперта, так образуется негативный круг, который может ухудшить общее самочувствие и работоспособность человека. Существуют и профилактические меры для решения этих проблем.

«Можно поменять работу или даже род деятельности, делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно», — рассказала Крашкина.

Такие действия помогут переключить мыслительные процессы на ощущения и движение. Она посоветовала пообедать на открытом воздухе, любуясь окружающими предметами и прислушиваясь к звукам вокруг. В выходные нужно стараться радовать себя, уделяя внимание собственным желаниям.