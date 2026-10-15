Священник связал увлечение НЛО с отвлечением от поиска Бога

Священник Русской православной церкви Стахий Колотвин назвал близкими к истине слова астронавта Чарльза Дьюка о демонической природе НЛО: интерес к ним может отвлекать от поиска Бога, сообщает Life.ru .

По мнению Колотвина, стремление к духовному сохраняется и у тех, кто не готов каяться и менять свою жизнь. Священник сравнил духовные подмены с действиями мошенников, предлагающих суррогаты вместо лекарств: бесовские силы, как он считает, подменяют тягу к высшему ложными представлениями.

«Душа человека по природе христианка. Она стремится к духовному, стремится к Богу», — подчеркнул священнослужитель.

Колотвин отметил, что в разные эпохи людей занимали духи, мифологические божества, вампиры и оборотни, а с развитием исследований космоса — пришельцы. По его мнению, поиски инопланетян могут давать ощущение причастности к великой тайне без необходимости работать над собственными недостатками.

При этом священник призвал сочетать молитву и очищение сердца с развитием разума, получением знаний и занятиями наукой.

Ранее эксперты в материале Life.ru поясняли, что за наблюдениями неопознанных объектов могут стоять беспилотники, космические аппараты, метеоры и атмосферные явления. Достоверных доказательств контакта с внеземными цивилизациями пока нет.

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