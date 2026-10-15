«Может повысить голос на женщину»: Дмитрия Шепелева изобличили на реалити

Дмитрий Шепелев пошел по стопам Жанны Фриске и стал участником реалити-шоу, но тут же столкнулся с критикой со стороны других звездных участников из-за своего поведения, сообщает «СтарХит» .

Шепелев впервые за 20 лет карьеры на ТВ принял участие в реалити, которое называется «Три острова». Оно стартует на СТС 8 ноября. В рамках шоу звездам, блогерам и обычным зрителям предстоит пройти экстремальные испытания в борьбе за главный приз — 10 млн рублей.

Некоторые пользователи Сети утверждают, что телеведущий пошел по стопам скончавшейся экс-возлюбленной Жанны Фриске, которая стала одной из самых запоминающихся участниц «Последнего героя». Однако в новом реалити Шепелев, судя по словам других участников, может раскрыться для зрителей в негативном ключе.

Например, певица Марго заявила, что Шепелев ее «сильно удивил». Она утверждает, что телеведущий в кадре и за кадром — это абсолютно два разных человека.

«Он меня сильно удивил еще и тем, что может повысить голос на женщину», — сказала певица.

Сам Шепелев утверждает, что из-за участия в реалити-шоу ему пришлось привыкать к условиям, которые совершенно не похожи на привычный быт.

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