В обсерватории TAIGA продолжают модернизировать пятый телескоп

Пятый атмосферный черенковский телескоп международной гамма-обсерватории TAIGA готовят к опытной эксплуатации в сезоне 2026–2027 годов. Летом 2026 года на нем установили десять зеркал, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований сообщили о модернизации пятого атмосферного черенковского телескопа обсерватории TAIGA. Летом 2026 года на нем установили десять зеркал. Сейчас телескоп готовят к вводу в эксплуатацию и сбору данных.

На обратной стороне зеркальной конструкции разместили электронный модуль, который специалисты называют «мозгом» телескопа. Он включает контроллеры питания, системы сбора и передачи данных, термостабилизации и коммутации оборудования. Телескоп также получил многооборотный концевой выключатель, который обеспечит вращение по одной из осей на три оборота.

В сезоне 2026–2027 годов установку планируют ввести в опытную эксплуатацию. Ученые проверят механическую часть и выявят возможные технические недочеты. Их устранение намечено на лето 2027 года. После завершения работ телескоп включат в программу сезона 2027–2028 годов: он начнет совместный набор данных с действующими телескопами.

Международный проект TAIGA (Tunka Advanced Instrument for Cosmic Rays and Gamma Astronomy) предназначен для исследования высокоэнергетического гамма-излучения космических объектов. В развитии установки активно участвуют ученые Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований.

Эксперимент расположен на астрофизическом полигоне в Тункинской долине в Республике Бурятия, вблизи южной оконечности озера Байкал. Он состоит из нескольких установок, измеряющих параметры широких атмосферных ливней, которые возникают при взаимодействии космических лучей и высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.