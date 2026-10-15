В «Лосином острове» высадят свыше 73 тыс молодых елей и дубов

Сотрудники национального парка «Лосиный остров» этой осенью высадят свыше 73 тыс. саженцев ели и дуба на площади более 22 гектаров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В национальном парке «Лосиный остров» продолжают лесовосстановление. Сейчас сотрудники высаживают молодые ели и дубы в Алексеевском лесопарке. Работы здесь охватят почти 7 гектаров, посадки уже занимают 1,2 гектара.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил экологическую роль выбранных пород. По его словам, хвойные деревья неприхотливы и жизнеспособны, могут расти в условиях, менее подходящих для других видов.

«Они устойчивы к воздействию выхлопных газов, промышленных выбросов и пыли, что немаловажно, поскольку нацпарк окружают зоны плотной застройки», — рассказал Тихон Фирсов.

Министр также пояснил, что дуб изменяет химический состав и микробное сообщество окружающей почвы. Это помогает другим видам сохраняться в экосистеме, не испытывая угнетения со стороны доминирующих растений.

Всего осенью 2026 года в «Лосином острове» планируют восстановить лес на площади более 22 гектаров и высадить свыше 73 тыс. саженцев ели и дуба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.