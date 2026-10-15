Редактор The Spectator усомнилась в примирении Трампа и Зеленского

Отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского, возможно, уже не удастся восстановить. Такое мнение 15 октября выразила редактор The Spectator Лиза Хаселдайн, сообщает газета «Известия» .

По ее оценке, публичная критика Зеленского в адрес президента США усугубила разногласия после объявления Трампом о сделке по поставкам российского дизеля в США.

«Это самая резкая критика в адрес Трампа, которую Зеленский позволил себе высказать публично. До сих пор украинскому лидеру приходилось в той или иной мере сдерживаться из опасений окончательно подорвать и без того ослабевающую американскую поддержку военных усилий Украины. Означает ли это, что Зеленский понимает: отношения с Трампом приближаются к той черте, за которой их уже невозможно будет спасти?» — написала Хаселдайн.

Журналистка допустила, что европейские лидеры попытаются помочь Зеленскому, но сочла сближение маловероятным как минимум до выборов в конгресс США 3 ноября.

14 октября Зеленский в интервью Пирсу Моргану заявил, что Украина чувствует себя преданной США. 15 октября The Washington Post со ссылкой на источник сообщила: Вашингтон пригрозил немедленно прекратить обмен разведданными, если Киев продолжит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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